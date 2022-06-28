США расширили санкции против РФ, но разрешили сделки с «Ростехом»

США ввели новые санкции в отношении российских компаний и граждан. Документ опубликован на сайте Министерства финансов США.
В списке ограничений оказались ПАО «КамАЗ» и «Туполев», корпорация «Иркут», Банк Москвы и акционерное общество «Метеоритный завод». При этом Минфин США разрешил сделки с компанией «Ростех» до 11 августа 2022 года. Также в новом перечне США — 57 граждан РФ, среди которых телеведущая Тина Канделаки.
Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. По мнению президента РФ Владимира Путина, западные санкции провалились из-за сплоченности российского бизнеса. В Белом доме также заявляли, что на саммите G7 объявят о новых ограничениях в отношении российских военных, сообщает телеканал 360.
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