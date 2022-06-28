США расширили санкции против РФ, но разрешили сделки с «Ростехом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром-2015. Екатеринбург, камаз
«КамАЗ» попали под санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели новые санкции в отношении российских компаний и граждан. Документ опубликован на сайте Министерства финансов США.

В списке ограничений оказались ПАО «КамАЗ» и «Туполев», корпорация «Иркут», Банк Москвы и акционерное общество «Метеоритный завод». При этом Минфин США разрешил сделки с компанией «Ростех» до 11 августа 2022 года. Также в новом перечне США — 57 граждан РФ, среди которых телеведущая Тина Канделаки.

Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. По мнению президента РФ Владимира Путина, западные санкции провалились из-за сплоченности российского бизнеса. В Белом доме также заявляли, что на саммите G7 объявят о новых ограничениях в отношении российских военных, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

США ввели новые санкции в отношении российских компаний и граждан. Документ опубликован на сайте Министерства финансов США. В списке ограничений оказались ПАО «КамАЗ» и «Туполев», корпорация «Иркут», Банк Москвы и акционерное общество «Метеоритный завод». При этом Минфин США разрешил сделки с компанией «Ростех» до 11 августа 2022 года. Также в новом перечне США — 57 граждан РФ, среди которых телеведущая Тина Канделаки. Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. По мнению президента РФ Владимира Путина, западные санкции провалились из-за сплоченности российского бизнеса. В Белом доме также заявляли, что на саммите G7 объявят о новых ограничениях в отношении российских военных, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...