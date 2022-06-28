Политологи поддержали Куйвашева в споре об Ельцин Центре

29 июня 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

Политологи приняли сторону Куйвашева в споре об Ельцин центре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Политолог, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН и политтехнолог Евгений Минченко поддержали губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в споре с лидером свердловского обкома КПРФ Александром Ивачевым об Ельцин Центре. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» «Наезд на Ельцина — это наезд не на либеральную идею, а на самого знаменитого земляка, на гордость региона», — заявил Минченко. Белоусов считает позицию Куйвашева закономерной, так как президент РФ Владимир Путин высказывал «уважительную позицию по отношению к личности Бориса Ельцина». По словам сотрудника РАН, Ивачев своим заявлением может лишиться поддержки политически активной молодежи. Ранее URA.RU сообщало, что Куйвашев поддержал Ельцин центр, который обвиняли в распространении антигосударственной повестки. После чего Ивачев выразил обеспокоенность финансовой составляющей мероприятий, проходящих в центре первого президента. Кроме этого, агентство рассказывало, что лидер свердловского обкома КПРФ вызвал Куйвашева на дебаты. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Политолог, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН и политтехнолог Евгений Минченко поддержали губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в споре с лидером свердловского обкома КПРФ Александром Ивачевым об Ельцин Центре. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» «Наезд на Ельцина — это наезд не на либеральную идею, а на самого знаменитого земляка, на гордость региона», — заявил Минченко. Белоусов считает позицию Куйвашева закономерной, так как президент РФ Владимир Путин высказывал «уважительную позицию по отношению к личности Бориса Ельцина». По словам сотрудника РАН, Ивачев своим заявлением может лишиться поддержки политически активной молодежи. Ранее URA.RU сообщало, что Куйвашев поддержал Ельцин центр, который обвиняли в распространении антигосударственной повестки. После чего Ивачев выразил обеспокоенность финансовой составляющей мероприятий, проходящих в центре первого президента. Кроме этого, агентство рассказывало, что лидер свердловского обкома КПРФ вызвал Куйвашева на дебаты.