МИД РФ рассказал об ответе на введение визового режима на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина Майдан Киев, национальный театр оперы и балета в киеве, киевский оперный театр
Украина отменяет сразу два соглашения, связанные с перемещением граждан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МИД РФ получило копию украинской ноты о введении визового режима. Москва отреагирует на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов. Полищук отметил, что Москва отреагирует на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта. Директор пояснил, что МИД будет изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для россиян.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении с 1 июля визового режима между Украиной и Россией. Визовые центры Греции также прекратят принимать документы на визы в консульствах Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска в связи с техническими проблемами. Данные решения связаны с объявлением президентом РФ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

МИД РФ получило копию украинской ноты о введении визового режима. Москва отреагирует на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов. Полищук отметил, что Москва отреагирует на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта. Директор пояснил, что МИД будет изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для россиян. 17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении с 1 июля визового режима между Украиной и Россией. Визовые центры Греции также прекратят принимать документы на визы в консульствах Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска в связи с техническими проблемами. Данные решения связаны с объявлением президентом РФ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...