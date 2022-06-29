МИД РФ рассказал об ответе на введение визового режима на Украине

29 июня 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Украина отменяет сразу два соглашения, связанные с перемещением граждан Фото: Мария Глебова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД РФ получило копию украинской ноты о введении визового режима. Москва отреагирует на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов. Полищук отметил, что Москва отреагирует на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта. Директор пояснил, что МИД будет изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для россиян. 17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении с 1 июля визового режима между Украиной и Россией. Визовые центры Греции также прекратят принимать документы на визы в консульствах Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска в связи с техническими проблемами. Данные решения связаны с объявлением президентом РФ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

МИД РФ получило копию украинской ноты о введении визового режима. Москва отреагирует на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов. Полищук отметил, что Москва отреагирует на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта. Директор пояснил, что МИД будет изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для россиян. 17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении с 1 июля визового режима между Украиной и Россией. Визовые центры Греции также прекратят принимать документы на визы в консульствах Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска в связи с техническими проблемами. Данные решения связаны с объявлением президентом РФ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.