В атаке на сайт «Роскосмоса» обвинили хакеров из Екатеринбурга

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Хакеры, по сообщениям госкорпорации, атаковали сайт не из-за границы Фото:

Хакеры, проводившие атаку на сайт госкорпорации «Роскосмос», предположительно дислоцированы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пресс-службы «Роскосмоса».

Там подчеркнули, что хакерская атака произошла после ряда снимков из космоса. По словам представителя пресс-службы камеры госкорпорации снимали «центры принятия решений». Соответствующие кадры разместили на сайте 28 июня.

О хакерской атаке сообщила пресс-служба госкорпорации. По сообщениям оттуда, хакеры использовали метод DDoS-атак.

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Хакеры, проводившие атаку на сайт госкорпорации «Роскосмос», предположительно дислоцированы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пресс-службы «Роскосмоса». Там подчеркнули, что хакерская атака произошла после ряда снимков из космоса. По словам представителя пресс-службы камеры госкорпорации снимали «центры принятия решений». Соответствующие кадры разместили на сайте 28 июня. О хакерской атаке сообщила пресс-служба госкорпорации. По сообщениям оттуда, хакеры использовали метод DDoS-атак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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