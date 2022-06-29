В атаке на сайт «Роскосмоса» обвинили хакеров из Екатеринбурга

29 июня 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Хакеры, по сообщениям госкорпорации, атаковали сайт не из-за границы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хакеры, проводившие атаку на сайт госкорпорации «Роскосмос», предположительно дислоцированы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пресс-службы «Роскосмоса». Там подчеркнули, что хакерская атака произошла после ряда снимков из космоса. По словам представителя пресс-службы камеры госкорпорации снимали «центры принятия решений». Соответствующие кадры разместили на сайте 28 июня. О хакерской атаке сообщила пресс-служба госкорпорации. По сообщениям оттуда, хакеры использовали метод DDoS-атак. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Хакеры, проводившие атаку на сайт госкорпорации «Роскосмос», предположительно дислоцированы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пресс-службы «Роскосмоса». Там подчеркнули, что хакерская атака произошла после ряда снимков из космоса. По словам представителя пресс-службы камеры госкорпорации снимали «центры принятия решений». Соответствующие кадры разместили на сайте 28 июня. О хакерской атаке сообщила пресс-служба госкорпорации. По сообщениям оттуда, хакеры использовали метод DDoS-атак.