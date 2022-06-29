Владимир Соловьев обещал вновь обсудить Ельцин Центр в своем эфире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В своем новом шоу телеведущий Владимир Соловьев анонсировал программу, в которой «рассмотрит Ельцин Центр». По его словам, екатеринбуржцы любят, когда их предупреждают заранее, чтобы не пропустить эфир.

«Хотел вам рассказать о Ельцин Центре, который очень сильно нравится Куйвашеву, и о заявлении руководителя Ельцин Центра де факто в поддержку Украины. Больше всего мне понравилась фраза — „нам кажется, что Борис Николаевич Ельцин не стал бы так действовать против Украины“. Это они говорят о Ельцине кровавом, расстрелявшем из танков здание Верховного совета и начавшего гражданскую войну? И эти люди возглавляют Ельцин Центр и думают, что они что-то понимают про Борьку Кровавого», — возмутился Соловьев.

Упомянул ведущий и свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который ранее выступил с видеообращением в защиту ельцинского центра. «А то, что Куйвашев поддерживает Ельцин Центр — да кто бы сомневался, у кого могут быть иллюзии. Тему Ельцин Центра я завтра (30 июня — прим.ред), наверное, подробно рассмотрю. В Екатеринбурге любят, когда я заранее предупреждаю, чтобы они не пропустили программу», — подытожил ведущий.

Ранее в шоу Владимира Соловьева его соведущие предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. Причиной журналисты посчитали визит в Екатеринбург немецкого посла фон Гайра, который намеревался устроить в Ельцин Центре встречу с «представителями гражданского общества».