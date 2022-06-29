Великобритания расширила санкционный список россиян

Великобритания ввела персональные санкции против российских бизнесменов Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.
«Среди попавших под санкции Владимир Потанин — второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата „Интеррос“. Также под санкции попал Михаил Гуцериев, владелец ритейл-компаний „М.Видео“ и „Эльдорадо“ и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев», — сообщается на сайте британского правительства.
Ранее Великобритания ввела персональные санкции против 350 российских чиновников, олигархов и журналистов. Таким образом страна ответила на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия в ответ ввела санкции против британских депутатов и высокопоставленных лордов. Великобритания также ввела антироссийские санкции в области торговли, пишет RT.
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