Великобритания расширила санкционный список россиян

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Потанин Владимир, потанин владимир
Бизнесмен Владимир Потанин попал под санкции Великобритании Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела персональные санкции против российских бизнесменов Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Среди попавших под санкции Владимир Потанин — второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата „Интеррос“. Также под санкции попал Михаил Гуцериев, владелец ритейл-компаний „М.Видео“ и „Эльдорадо“ и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев», — сообщается на сайте британского правительства.

Ранее Великобритания ввела персональные санкции против 350 российских чиновников, олигархов и журналистов. Таким образом страна ответила на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия в ответ ввела санкции против британских депутатов и высокопоставленных лордов. Великобритания также ввела антироссийские санкции в области торговли, пишет RT.

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Великобритания ввела персональные санкции против российских бизнесменов Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. «Среди попавших под санкции Владимир Потанин — второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата „Интеррос“. Также под санкции попал Михаил Гуцериев, владелец ритейл-компаний „М.Видео“ и „Эльдорадо“ и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев», — сообщается на сайте британского правительства. Ранее Великобритания ввела персональные санкции против 350 российских чиновников, олигархов и журналистов. Таким образом страна ответила на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия в ответ ввела санкции против британских депутатов и высокопоставленных лордов. Великобритания также ввела антироссийские санкции в области торговли, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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