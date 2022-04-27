Россия ввела санкции против нескольких сотен британских депутатов

Россия вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел РФ.
«В ответ на принятое 11 марта правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента», — указано в заявлении.
Уточняется, что британским депутатом закрыт теперь въезд в РФ. Как сообщили в МИД, члены британского парламента принимали участие в создании «антироссийских санкционных инструментов Лондона».
Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляция и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин.
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Россия вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел РФ. «В ответ на принятое 11 марта правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента», — указано в заявлении. Уточняется, что британским депутатом закрыт теперь въезд в РФ. Как сообщили в МИД, члены британского парламента принимали участие в создании «антироссийских санкционных инструментов Лондона». Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляция и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин.