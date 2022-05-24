Россия ввела санкции против британской элиты

24 мая 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Ограничения на въезд в Россию коснулись 154 членов Палаты лордов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российское руководство разработало ответные санкции на западные ограничения в отношении России. В санкционный российский список попало 150 высокопоставленных лордов Великобритании. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ. «В ответ на принятое правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации РФ вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента. Лицам закрыт въезд в нашу страну», — отмечается на официальном сайте ведомства. Первым в списке значится председатель Палаты лордов Джон Макфолл. Вторым идет Министр пенсионного обеспечения и содержания детей Великобритании Розалинд Алтманн. На третьем месте — член Палаты лордов Великобритании Джойс Энлей. Отношения западных стран с Россией испортились после начала вынужденной спецоперации на Украине. Из-за этого страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись в первую очередь экономики страны. В санкционный список попали некоторые влиятельные россияне, активы которых, в том числе и недвижимость, были заморожены за границей. Чтобы нормализовать российскую экономику, правительство уже утвердило несколько пакетов антисанкционных мер, в числе которых — помощь бизнесу и отдельным гражданам. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил отказаться от расчетов с другими странами за энергоресурсы в долларах и евро, чем вызвал недовольство Запада.

Российское руководство разработало ответные санкции на западные ограничения в отношении России. В санкционный российский список попало 150 высокопоставленных лордов Великобритании. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ. «В ответ на принятое правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации РФ вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента. Лицам закрыт въезд в нашу страну», — отмечается на официальном сайте ведомства. Первым в списке значится председатель Палаты лордов Джон Макфолл. Вторым идет Министр пенсионного обеспечения и содержания детей Великобритании Розалинд Алтманн. На третьем месте — член Палаты лордов Великобритании Джойс Энлей. Отношения западных стран с Россией испортились после начала вынужденной спецоперации на Украине. Из-за этого страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись в первую очередь экономики страны. В санкционный список попали некоторые влиятельные россияне, активы которых, в том числе и недвижимость, были заморожены за границей. Чтобы нормализовать российскую экономику, правительство уже утвердило несколько пакетов антисанкционных мер, в числе которых — помощь бизнесу и отдельным гражданам. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил отказаться от расчетов с другими странами за энергоресурсы в долларах и евро, чем вызвал недовольство Запада.