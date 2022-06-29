Шойгу предложил Герою РФ пост в Тюменском военном училище

29 июня 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Тюменец Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину, которой он был удостоен ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Кроме того, Сайфуллину предложена должность в Тюменском высшем военно-инженерного командного училище (ТВВИКУ). «Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину. В ходе встречи министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника ТВВИКУ», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что уроженец села Вагай Сайфуллин был неоднократно ранен во время спецоперации РФ на Украине. Сейчас он лечится Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где и состоялось награждение. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В боевых действиях со стороны России участвуют профессиональные военные, заключившие контракты. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину, которой он был удостоен ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Кроме того, Сайфуллину предложена должность в Тюменском высшем военно-инженерного командного училище (ТВВИКУ). «Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину. В ходе встречи министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника ТВВИКУ», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что уроженец села Вагай Сайфуллин был неоднократно ранен во время спецоперации РФ на Украине. Сейчас он лечится Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где и состоялось награждение. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В боевых действиях со стороны России участвуют профессиональные военные, заключившие контракты.