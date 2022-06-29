Шойгу предложил Герою РФ пост в Тюменском военном училище

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Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, герой россии, звезда, медаль
Тюменец Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя РФ Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину, которой он был удостоен ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Кроме того, Сайфуллину предложена должность в Тюменском высшем военно-инженерного командного училище (ТВВИКУ).

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину. В ходе встречи министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника ТВВИКУ», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что уроженец села Вагай Сайфуллин был неоднократно ранен во время спецоперации РФ на Украине. Сейчас он лечится Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где и состоялось награждение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В боевых действиях со стороны России участвуют профессиональные военные, заключившие контракты.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину, которой он был удостоен ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Кроме того, Сайфуллину предложена должность в Тюменском высшем военно-инженерного командного училище (ТВВИКУ). «Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину. В ходе встречи министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника ТВВИКУ», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что уроженец села Вагай Сайфуллин был неоднократно ранен во время спецоперации РФ на Украине. Сейчас он лечится Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где и состоялось награждение. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В боевых действиях со стороны России участвуют профессиональные военные, заключившие контракты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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