Шойгу предложил Герою РФ пост в Тюменском военном училище

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину, которой он был удостоен ранее. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Кроме того, Сайфуллину предложена должность в Тюменском высшем военно-инженерного командного училище (ТВВИКУ).
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину. В ходе встречи министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника ТВВИКУ», — рассказали в инфоцентре.
Ранее агентство писало, что уроженец села Вагай Сайфуллин был неоднократно ранен во время спецоперации РФ на Украине. Сейчас он лечится Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где и состоялось награждение.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В боевых действиях со стороны России участвуют профессиональные военные, заключившие контракты.
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