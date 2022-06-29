Капитан 3-го ранга Литовкин рассказал об изменении тактики ВСУ

29 июня 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Украина имеет несколько линий обороны, сказал Дмитрий Литовкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные стали отступать, хотя раньше Киев настаивал стоять на позициях до последнего. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Впервые с начала спецоперации командование ВСУ дало команду отходить. До этого аппарат президента Украины Владимира Зеленского настаивал стоять до последнего. Умрите на позициях, но никуда не девайтесь. Все меняется, они начинают отступать. Но это не значит, что нам станет легче, потому что у них глубоко эшелонированная система обороны. Если мы говорим, что в первые месяцы взяли первую линию обороны, сейчас берем вторую, то сейчас у них есть третья линия обороны, а за ней, видимо, стоит четвертая. Ребята долгие годы готовились к тому, что может возникнуть такая ситуация, причем планировалось, что именно они станут ее инициаторами», — сказал Дмитрий Литовкин. Военный эксперт обозначил важные точки, которые сейчас удерживают российские военные. «У нас важное — это защита Херсонской области, потому что там активизировались подразделения ВСУ. Далее защита острова Змеиный, который неоднократно подвергался нападениям. У нас сейчас идет активная работа возле Харькова. В целом, все задачи, поставленные на второй этап спецоперации, планомерно решаются в тех рамках и, видимо, в тех сроках, которые установлены Минобороны РФ», — отметил капитан 3-го ранга запаса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, главная задача — защита жителей Донбасса. Одним из последних населенных пунктов, которые освободили, оказался Северодонецк. Иностранные наемники и украинские военные, которые находились на заводе «Азот» сдались, а те, кто были в городе, отступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские военные стали отступать, хотя раньше Киев настаивал стоять на позициях до последнего. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Впервые с начала спецоперации командование ВСУ дало команду отходить. До этого аппарат президента Украины Владимира Зеленского настаивал стоять до последнего. Умрите на позициях, но никуда не девайтесь. Все меняется, они начинают отступать. Но это не значит, что нам станет легче, потому что у них глубоко эшелонированная система обороны. Если мы говорим, что в первые месяцы взяли первую линию обороны, сейчас берем вторую, то сейчас у них есть третья линия обороны, а за ней, видимо, стоит четвертая. Ребята долгие годы готовились к тому, что может возникнуть такая ситуация, причем планировалось, что именно они станут ее инициаторами», — сказал Дмитрий Литовкин. Военный эксперт обозначил важные точки, которые сейчас удерживают российские военные. «У нас важное — это защита Херсонской области, потому что там активизировались подразделения ВСУ. Далее защита острова Змеиный, который неоднократно подвергался нападениям. У нас сейчас идет активная работа возле Харькова. В целом, все задачи, поставленные на второй этап спецоперации, планомерно решаются в тех рамках и, видимо, в тех сроках, которые установлены Минобороны РФ», — отметил капитан 3-го ранга запаса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, главная задача — защита жителей Донбасса. Одним из последних населенных пунктов, которые освободили, оказался Северодонецк. Иностранные наемники и украинские военные, которые находились на заводе «Азот» сдались, а те, кто были в городе, отступили.