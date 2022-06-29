Одним из трех человек, которых свердловский губернатор Евгений Куйвашев рекомендует к выдвижению в Совет Федерации, может стать глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), бывший уральский депутат Госдумы Игорь Баринов. Об этом URA.RU сообщил источник, посвященный в детали избирательный кампании Куйвашева.
В сентябре губернатор будет участвовать в очередных для себя выборах. По правилам, как и любой кандидат, он должен назвать трех человек, которые могли бы занять кресло сенатора от Свердловской области. В итоге пост достанется одному из них. Известно, что нынешний свердловчанин в Совфеде, экс-губернатор Эдуард Россель, в тройку Куйвашева не вошел, зато там оказалось имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.
«Баринов [тоже] в списке. Так он пытается показать, что до сих пор является знаковой фигурой для свердловской политики», — пояснил знакомый с раскладами собеседник. Интерес Баринова объясним: уже несколько лет ему прочат губернаторский пост, да и сам чиновник, по слухам из его окружения, давно хочет возглавить один из регионов УрФО. В конце 2021 года он даже приблизился к этому: тогда рассматривался вариант, что на выборы в Свердловской области могут выдвинуть Баринова, а не Куйвашева.
Оперативно связаться с Бариновым не удалось. По известным редакции URA.RU номерам его телефон оказался недоступен. В свердловском департаменте информполитики и пресс-службе ФАДН на запросы агентства пока не ответили.
Баринов — не чужой человек для свердловской элиты. До начала политической карьеры он служил в ФСБ и командовал региональным подразделением группы «Альфа». Уйдя из органов, с середины 2000-х он представлял область в Госдуме, затем возглавлял уральский МКС «Единой России». Баринов много лет знаком с Куйвашевым, но представляет далекий от него политический клан.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Одним из трех человек, которых свердловский губернатор Евгений Куйвашев рекомендует к выдвижению в Совет Федерации, может стать глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), бывший уральский депутат Госдумы Игорь Баринов. Об этом URA.RU сообщил источник, посвященный в детали избирательный кампании Куйвашева. В сентябре губернатор будет участвовать в очередных для себя выборах. По правилам, как и любой кандидат, он должен назвать трех человек, которые могли бы занять кресло сенатора от Свердловской области. В итоге пост достанется одному из них. Известно, что нынешний свердловчанин в Совфеде, экс-губернатор Эдуард Россель, в тройку Куйвашева не вошел, зато там оказалось имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. «Баринов [тоже] в списке. Так он пытается показать, что до сих пор является знаковой фигурой для свердловской политики», — пояснил знакомый с раскладами собеседник. Интерес Баринова объясним: уже несколько лет ему прочат губернаторский пост, да и сам чиновник, по слухам из его окружения, давно хочет возглавить один из регионов УрФО. В конце 2021 года он даже приблизился к этому: тогда рассматривался вариант, что на выборы в Свердловской области могут выдвинуть Баринова, а не Куйвашева. Оперативно связаться с Бариновым не удалось. По известным редакции URA.RU номерам его телефон оказался недоступен. В свердловском департаменте информполитики и пресс-службе ФАДН на запросы агентства пока не ответили. Баринов — не чужой человек для свердловской элиты. До начала политической карьеры он служил в ФСБ и командовал региональным подразделением группы «Альфа». Уйдя из органов, с середины 2000-х он представлял область в Госдуме, затем возглавлял уральский МКС «Единой России». Баринов много лет знаком с Куйвашевым, но представляет далекий от него политический клан.