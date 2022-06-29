Игорю Баринову уже несколько раз прочили пост губернатора Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Одним из трех человек, которых свердловский губернатор Евгений Куйвашев рекомендует к выдвижению в Совет Федерации, может стать глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), бывший уральский депутат Госдумы Игорь Баринов. Об этом URA.RU сообщил источник, посвященный в детали избирательный кампании Куйвашева.

В сентябре губернатор будет участвовать в очередных для себя выборах. По правилам, как и любой кандидат, он должен назвать трех человек, которые могли бы занять кресло сенатора от Свердловской области. В итоге пост достанется одному из них. Известно, что нынешний свердловчанин в Совфеде, экс-губернатор Эдуард Россель, в тройку Куйвашева не вошел, зато там оказалось имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

«Баринов [тоже] в списке. Так он пытается показать, что до сих пор является знаковой фигурой для свердловской политики», — пояснил знакомый с раскладами собеседник. Интерес Баринова объясним: уже несколько лет ему прочат губернаторский пост, да и сам чиновник, по слухам из его окружения, давно хочет возглавить один из регионов УрФО. В конце 2021 года он даже приблизился к этому: тогда рассматривался вариант, что на выборы в Свердловской области могут выдвинуть Баринова, а не Куйвашева.

Оперативно связаться с Бариновым не удалось. По известным редакции URA.RU номерам его телефон оказался недоступен. В свердловском департаменте информполитики и пресс-службе ФАДН на запросы агентства пока не ответили.

Баринов — не чужой человек для свердловской элиты. До начала политической карьеры он служил в ФСБ и командовал региональным подразделением группы «Альфа». Уйдя из органов, с середины 2000-х он представлял область в Госдуме, затем возглавлял уральский МКС «Единой России». Баринов много лет знаком с Куйвашевым, но представляет далекий от него политический клан.

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