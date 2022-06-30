LA Times: в США признали поражение в экономической войне с РФ

Ситуация на Украине нарушила торговлю и подняла цены на продукты питания в США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Проблемы с инфляцией в США связаны с текущей политической ситуацией на Украине. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэл на форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия), признав, таким образом, поражение в экономической войне с Россией.

«Нынешние события на Украине усложнили задачу, нарушив торговлю и подняв цены на продукты питания, энергию и химикаты», — подчеркнул он. Те не менее, он рассчитывает, что Федеральная резервная система сможет поднять процентные ставки ровно настолько, чтобы сдержать рост цен, не вызвав рецессию. Но конфликт с РФ усугубил экономическую ситуацию для США.

«Это стало труднее. Пути стали уже», — сказал Пауэлл в интервью LA Times. Ранее Пауэлл признал неспособность ФРС контролировать цены на нефть в США. При этом он отметил, что в Европе вопрос цен на энергоресурсы и продукты стоит гораздо острее.

Ранее президент США Джо Байден попытался переложить с себя ответственность за рекордную инфляцию в стране на главу российского государства Владимира Путина. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Ранее философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский высказал предположение о том, что США принимают участие в конфликте на Украине с целью ослабить Россию и убедиться в ее беспомощности. Специалист считает, что «США настроены продолжать вредить России».

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