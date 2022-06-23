Глава ФРС США: Байден уходит от ответственности, обвиняя Путина

24 июня 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден пытается переложить с себя ответственность за рекордную инфляцию в стране, обвиняя в этом главу российского государства Владимира Путина. Об этом заявил глава Федеральной резервной комиссии (ФРС) США Джером Пауэлл. «Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину», — приводит слова Джерома Пауэлла телеканал Fox News. Он напомнил, что в воскресенье Белый дом начал распространять дезинформацию о том, что спецоперация на Украине стала «самой большой движущей силой» инфляции. Байден заявлял, что Путин виноват в инфляции и росте цен на продукты и бензин в США. Руководство Республиканской партии США уличило Байдена в нарушении обещания о том, что не будет никого обвинять. Ранее американский лидер признал, что его решения по антироссийским санкциям нанесли критический удар по энергетическому рынку. Журанилст Стивен Коллинсон отметил, что США попадают в «дорогостоящий тупик» из-за поддержки Украины. Американский политолог Джон Миршаймер подчеркнул, что в начале украинского кризиса виноват Вашингтон. Инфляция в Америке достигла рекорда более чем за 40 лет. Президент России заявлял, что на происходящее в США влияет не спецоперация РФ на Украине, а непродуманные действия американских властей. США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине.