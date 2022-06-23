23 июня 2022

Глава ФРС США: Байден уходит от ответственности, обвиняя Путина

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Джо Байден пытается снять с себя вину за инфляцию, обвиняя Владимира Путина, считает Джером Пауэлл Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден пытается переложить с себя ответственность за рекордную инфляцию в стране, обвиняя в этом главу российского государства Владимира Путина. Об этом заявил глава Федеральной резервной комиссии (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину», — приводит слова Джерома Пауэлла телеканал Fox News. Он напомнил, что в воскресенье Белый дом начал распространять дезинформацию о том, что спецоперация на Украине стала «самой большой движущей силой» инфляции.

Байден заявлял, что Путин виноват в инфляции и росте цен на продукты и бензин в США. Руководство Республиканской партии США уличило Байдена в нарушении обещания о том, что не будет никого обвинять. Ранее американский лидер признал, что его решения по антироссийским санкциям нанесли критический удар по энергетическому рынку. Журанилст Стивен Коллинсон отметил, что США попадают в «дорогостоящий тупик» из-за поддержки Украины. Американский политолог Джон Миршаймер подчеркнул, что в начале украинского кризиса виноват Вашингтон.

Инфляция в Америке достигла рекорда более чем за 40 лет. Президент России заявлял, что на происходящее в США влияет не спецоперация РФ на Украине, а непродуманные действия американских властей. США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине.

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Президент США Джо Байден пытается переложить с себя ответственность за рекордную инфляцию в стране, обвиняя в этом главу российского государства Владимира Путина. Об этом заявил глава Федеральной резервной комиссии (ФРС) США Джером Пауэлл. «Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину», — приводит слова Джерома Пауэлла телеканал Fox News. Он напомнил, что в воскресенье Белый дом начал распространять дезинформацию о том, что спецоперация на Украине стала «самой большой движущей силой» инфляции. Байден заявлял, что Путин виноват в инфляции и росте цен на продукты и бензин в США. Руководство Республиканской партии США уличило Байдена в нарушении обещания о том, что не будет никого обвинять. Ранее американский лидер признал, что его решения по антироссийским санкциям нанесли критический удар по энергетическому рынку. Журанилст Стивен Коллинсон отметил, что США попадают в «дорогостоящий тупик» из-за поддержки Украины. Американский политолог Джон Миршаймер подчеркнул, что в начале украинского кризиса виноват Вашингтон. Инфляция в Америке достигла рекорда более чем за 40 лет. Президент России заявлял, что на происходящее в США влияет не спецоперация РФ на Украине, а непродуманные действия американских властей. США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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