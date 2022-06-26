Синоптики предупредили жителей ЯНАО об опасном явлении

В ЯНАО усилится скорость ветра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Метеорологи предупреждают об опасном явлении на территории ЯНАО — ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду. Соответствующее объявление размещено на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Внимание! Опасные явления! ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ информирует: штормовое предупреждение», — говорится в сообщении. При этом ожидается понижение температуры воздуха — ночью до +3 градусов, днем до +14 градусов.

Также ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах температура воздуха не упадет ниже 19 градусов, а по западу округа синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Такая погода продержится в регионе первую половину недели — до среды.

Ранее на выходные синоптики прогнозировали ураганный ветер. Однако столбик термометра поднималась до отметки в +28 градусов.