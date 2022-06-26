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Синоптики предупредили жителей ЯНАО об опасном явлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, погода, непогода, плохая погода, дождь, погодные условия, прогноз синоптиков
В ЯНАО усилится скорость ветра Фото:

Метеорологи предупреждают об опасном явлении на территории ЯНАО — ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду. Соответствующее объявление размещено на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Внимание! Опасные явления! ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ информирует: штормовое предупреждение», — говорится в сообщении. При этом ожидается понижение температуры воздуха — ночью до +3 градусов, днем до +14 градусов.

Также ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах температура воздуха не упадет ниже 19 градусов, а по западу округа синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Такая погода продержится в регионе первую половину недели — до среды.

Ранее на выходные синоптики прогнозировали ураганный ветер. Однако столбик термометра поднималась до отметки в +28 градусов.

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Метеорологи предупреждают об опасном явлении на территории ЯНАО — ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду. Соответствующее объявление размещено на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Внимание! Опасные явления! ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ информирует: штормовое предупреждение», — говорится в сообщении. При этом ожидается понижение температуры воздуха — ночью до +3 градусов, днем до +14 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах температура воздуха не упадет ниже 19 градусов, а по западу округа синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Такая погода продержится в регионе первую половину недели — до среды. Ранее на выходные синоптики прогнозировали ураганный ветер. Однако столбик термометра поднималась до отметки в +28 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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