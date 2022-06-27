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В ЯНАО из-за непогоды закрыли переправу

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица
Между Салехардом и Лабытнанги было организованно вертолетное сообщение Фото:

Власти ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Как сообщает окружной департамент транспорта, для жителей было организованно воздушное сообщение.

«В связи с приостановкой переправы по погодным условиям между городами Салехард и Лабытнанги организовано воздушное сообщение. В настоящее время идет регистрация на рейс и продажа билетов», — говорится в сообщении.

Вылет из Салехарда был запланирован в 08:00, а из Лабытнанги в 08:15. После этого рейсы будут выполняться по накоплению.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду. При этом ожидается понижение температуры воздуха — ночью до +3 градусов, днем до +14 градусов, а также кратковременные дожди.

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Власти ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Как сообщает окружной департамент транспорта, для жителей было организованно воздушное сообщение. «В связи с приостановкой переправы по погодным условиям между городами Салехард и Лабытнанги организовано воздушное сообщение. В настоящее время идет регистрация на рейс и продажа билетов», — говорится в сообщении. Вылет из Салехарда был запланирован в 08:00, а из Лабытнанги в 08:15. После этого рейсы будут выполняться по накоплению. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду. При этом ожидается понижение температуры воздуха — ночью до +3 градусов, днем до +14 градусов, а также кратковременные дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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