В ЯНАО из-за непогоды закрыли переправу

28 июня 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Между Салехардом и Лабытнанги было организованно вертолетное сообщение Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Власти ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Как сообщает окружной департамент транспорта, для жителей было организованно воздушное сообщение. «В связи с приостановкой переправы по погодным условиям между городами Салехард и Лабытнанги организовано воздушное сообщение. В настоящее время идет регистрация на рейс и продажа билетов», — говорится в сообщении. Вылет из Салехарда был запланирован в 08:00, а из Лабытнанги в 08:15. После этого рейсы будут выполняться по накоплению. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду. При этом ожидается понижение температуры воздуха — ночью до +3 градусов, днем до +14 градусов, а также кратковременные дожди. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Власти ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за погодных условий. Как сообщает окружной департамент транспорта, для жителей было организованно воздушное сообщение. «В связи с приостановкой переправы по погодным условиям между городами Салехард и Лабытнанги организовано воздушное сообщение. В настоящее время идет регистрация на рейс и продажа билетов», — говорится в сообщении. Вылет из Салехарда был запланирован в 08:00, а из Лабытнанги в 08:15. После этого рейсы будут выполняться по накоплению. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду. При этом ожидается понижение температуры воздуха — ночью до +3 градусов, днем до +14 градусов, а также кратковременные дожди.