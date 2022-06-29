Жительница Курганской области слила в сеть интим-фото знакомой

30 июня 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Фотографии распространили в мессенджерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Макушинского муниципального округа после ссоры со своей знакомой опубликовала ее интимные фото. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, в текущем году обвиняемая, имея фотографии интимного содержания знакомой девушки, действуя на почве ссоры с потерпевшей, распространила без согласия последней данные фотографии в одном из мессенджеров. Вину в совершении указанного преступления в ходе следствия обвиняемая признала полностью», — указано в сообщении. Девушку обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Уголовное дело рассмотрит суд. Ранее другой житель региона через соцсети выслал интимные фотографии своей бывшей сожительницы знакомым. Так он хотел отомстить девушке. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жительница Макушинского муниципального округа после ссоры со своей знакомой опубликовала ее интимные фото. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, в текущем году обвиняемая, имея фотографии интимного содержания знакомой девушки, действуя на почве ссоры с потерпевшей, распространила без согласия последней данные фотографии в одном из мессенджеров. Вину в совершении указанного преступления в ходе следствия обвиняемая признала полностью», — указано в сообщении. Девушку обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Уголовное дело рассмотрит суд. Ранее другой житель региона через соцсети выслал интимные фотографии своей бывшей сожительницы знакомым. Так он хотел отомстить девушке.