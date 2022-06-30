Бывшие граждане Украины переехали в Курганскую область и получили российские паспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торжественное вручение паспортов граждан России бывшим жителям Донецкой и Луганской народных Республик прошло в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Кургану. Это первый в регионе случай, когда бывшие жители ЛНР и ДНР получают российские паспорта, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Состоялось торжественное мероприятие по вручению паспортов граждан Российской Федерации бывшим жителям Донецкой и Луганской народных Республик, прибывшим на территорию Зауралья для постоянного проживания. Бывшие жители Украины в торжественной обстановке принесли Присягу гражданина РФ и получили документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, Людмила Драгомирецкая проживала в городе Макеевка Донецкой области, в Курганскую область она приехала к своей дочери в марте. Уроженец Луганской области Сергей Заблоцкий и его жена переехали к сыну. Все они были гражданами Украины, обратились в миграционное подразделение с заявлением о предоставлении временного убежища на территории РФ, а затем — о приеме в гражданство России. С получением российского гражданства их поздравил начальник УМВД России по городу Кургану Дмитрий Игошин.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство Курганской сельхозакадемии заявило о готовности вуза разместить в своих общежитиях беженцев из Донецка и Луганска. В город Шадринск Курганской области приезжали отдыхать дети из ЛНР. Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.

С получением российского гражданства бывших жителей ЛНР и ДНР поздравил начальник УМВД России по городу Кургану Дмитрий Игошин Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Бывшие жители ЛНР и ДНР принесли Присягу гражданина РФ Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам