Партиям в Пермском крае запретили собираться в гаражах

Конференции надо проводить в специально организованных местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае ужесточили требования к проведению партийных конференций по выдвижению кандидатов. Как рассказал на заседании штаба Общественного наблюдения за голосованием в 2022 году в Пермском крае 27 июня председатель крайизбиркома Игорь Вагин, это продиктовано федеральным законом. В истории региона были примеры, когда конференции проводились в гаражах и на частных квартирах.

«Бывали случаи, что партийные конференции проводились в ненадлежащих помещениях. Например, в гаражах, бургерных или в жилых квартирах», — отметил Игорь Вагин. В избиркоме пояснили, что в 2010-е годы избирком вынужден был ехать к 8 утра в квартиру в Кизеле, где по неведомым причинам проводилась конференция одной из партий, выдвигавших кандидатов в думу Перми. Также были прецеденты с проведением таких мероприятий в гаражных кооперативах.

Сейчас требования к времени и месту проведения конференций ужесточены. На них, помимо крайизбиркома, дополнительно обязаны присутствовать представители минюста. Они должны проконтролировать законность процедур. Грубые нарушения могут стать причиной отказа в заверении списка.

На штабе также обсудили введение дистанционного электронного голосования. Ожидается, что проголосовать удаленно жители смогут в 2023 году. Члены штаба поддержали эту новацию, заметив, что у этой технологии — большие перспективы. А вот избирательный процесс нуждается в дальнейшей цифровизации. Необходимо дать кандидатам возможность дистанционно вести избирательные счета и подавать агитационные материалы.

В единый день голосования 11 сентября на выборах в Перми будут выбирать 104 муниципальных депутата. Основная задача комиссий, отметил Вагин, заключается в обеспечении легитимности избирательного процесса. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае откорректировали избирательное законодательство, избирком Перми ждет закрытие, а коммунисты набирают кандидатов по объявлению.

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