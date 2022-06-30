Победительница «Лидеров России» раскрыла, на что потратит грант

30 июня 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

К конкурсу «Лидеры России» невозможно подготовиться, считает победительница Елена Комарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России» Управляющий директор группы развития транзакционного бизнеса дочерних финансовых организаций департамента транзакционного бизнеса ВТБ (ПАО) Елена Комарова вошла в число победителей суперфинала четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». На выигранный грант она планирует пройти обучение в одном из российских вузов по программе MBA (Master of Business Administration). Победительница поделилась планами в разговоре с корреспондентом URA.RU. «О конкурсе я узнала от своих друзей. Захотелось проверить себя, познакомиться с новыми людьми. Специально подготовиться к этому конкурсу невозможно. Там оцениваются не только приобретенные компетенции, но и внутренние лидерские качества. Победить мне помогли настойчивость, упорство и удача. Вместе со мной в конкурсе участвовал муж. Он тоже поддерживал, но, к сожалению, в число победителей не вошел», — отметила Комарова. По условиям конкурса, грант можно потратить на образование, уточнила собеседница. «Я сейчас присматриваюсь к российским вузам. Хочу пройти обучение по программе MBA. Моя карьера связана с банковской деятельностью и расчетами. Я планирую продолжать работу в той же сфере», — уточнила Комарова. В суперфинале конкурса «Лидеры России» участвовали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями стали 106 человек. Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Управляющий директор группы развития транзакционного бизнеса дочерних финансовых организаций департамента транзакционного бизнеса ВТБ (ПАО) Елена Комарова вошла в число победителей суперфинала четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». На выигранный грант она планирует пройти обучение в одном из российских вузов по программе MBA (Master of Business Administration). Победительница поделилась планами в разговоре с корреспондентом URA.RU. «О конкурсе я узнала от своих друзей. Захотелось проверить себя, познакомиться с новыми людьми. Специально подготовиться к этому конкурсу невозможно. Там оцениваются не только приобретенные компетенции, но и внутренние лидерские качества. Победить мне помогли настойчивость, упорство и удача. Вместе со мной в конкурсе участвовал муж. Он тоже поддерживал, но, к сожалению, в число победителей не вошел», — отметила Комарова. По условиям конкурса, грант можно потратить на образование, уточнила собеседница. «Я сейчас присматриваюсь к российским вузам. Хочу пройти обучение по программе MBA. Моя карьера связана с банковской деятельностью и расчетами. Я планирую продолжать работу в той же сфере», — уточнила Комарова. В суперфинале конкурса «Лидеры России» участвовали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями стали 106 человек. Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».