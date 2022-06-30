Путин: у России имеется много единомышленников 30 июня 2022 в 23:48 Размер текста - 17 + Некоторые единомышленники России боятся об этом говорить вслух, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мире существует много государств, являющихся единомышленниками России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР. «Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много», — передает слова Владимира Путина ТАСС. Глава государства отметил, что часть из этих государств боится «поднять голову» и заявить об этом вслух. Ранее Путин заявил, что Россия докажет всему миру, что ее невозможно изолировать, подчеркнув важность группы стран БРИКС. Также российский лидер призвал страны-участницы БРИКС вместе отвечать на угрозы Запада. После саммита группы стран две страны заявили о желании присоединиться к БРИКС. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В мире существует много государств, являющихся единомышленниками России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР. «Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много», — передает слова Владимира Путина ТАСС. Глава государства отметил, что часть из этих государств боится «поднять голову» и заявить об этом вслух. Ранее Путин заявил, что Россия докажет всему миру, что ее невозможно изолировать, подчеркнув важность группы стран БРИКС. Также российский лидер призвал страны-участницы БРИКС вместе отвечать на угрозы Запада. После саммита группы стран две страны заявили о желании присоединиться к БРИКС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям