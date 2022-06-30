Курганцы высказались о законе для чиновников вести соцсети

Список соцсетей, где чиновники должны вести паблики, определит правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане, как и по всей России, органы власти теперь обязаны общаться с гражданами через социальные сети, создавая свои паблики и официальные страницы. Такой закон приняла Госдума РФ. В соцсетях жители региона уже обсуждают нововведение.

«Давно рекомендовали делать, большинство рекомендациям следовали, теперь закрепили законодательно», «и обязать, чтобы четко отвечали на конкретные вопросы», — пишут пользователи группы «Шадринск — часть России» соцсети ВКонтакте. «Чиновники должны будут размещать новости, тексты и видеозаписи выступлений руководства ведомств, итоги опросов общественного мнения, материалы по темам, которые выносят на общественное обсуждение, результаты таких обсуждений», — сообщается на сайте Госдумы.

Список соцсетей, где чиновники будут обязаны вести паблики, определит Правительство РФ, указано в документе. Адреса аккаунтов опубликуют на официальных сайтах ведомств. Если муниципалитет или какая-то организация не смогут создать сайт, информацию об их деятельности разместят на сайте региона. На базе портала Госуслуг создадут специальный функционал для госучреждений, который должен обеспечить возможность автоматизированного управления страницами в социальных сетях. В Курганской области свои страницы и аккаунты в telegram и «ВКонтакте» имеют губернатор Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов, глава Кургана Елена Ситникова и многие другие ведущие политики региона.

Всего, по данным АНО «Диалог Регионы», на сегодня в России насчитывается 72 тысячи госпабликов с общей аудиторией 47 млн. человек. Прогнозируемый объем будущих страниц госучреждений в соцсетях — 150 тысяч.

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