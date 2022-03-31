Япония не станет отказываться от нефти и газа из России

31 марта 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Япония планирует продолжить закупать энергоресурсы в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Япония не будет выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как планирует продолжить закупку природного газа у России. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на выступлении в парламенте. «Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ (сжиженного природного газа). Мы не намерены из него выходить», — приводит слова Кисиды ТАСС. Нефтегазовый проект «Сахалин-2» реализуется на Сахалине, его компания-оператор «Сахалин энерджи». Японская компания Mitsui имеет 12,5% акций проекта, но большая часть производимого природного газа поставляется именно в Японию. Ранее Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах экспорта природного газа. Теперь недружественные страны смогут покупать энергоресурс только за рубли. По информации ВЦИОМ, это решение поддержало большинство граждан — 76%. 27% из опрошенных считают, что оно приведет к укреплению рубля. Япония, страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели жесткие санкции в отношении России из-за спецоперации РФ на Украине. 24 февраля 2022 года российский лидер объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Япония не будет выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как планирует продолжить закупку природного газа у России. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на выступлении в парламенте. «Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ (сжиженного природного газа). Мы не намерены из него выходить», — приводит слова Кисиды ТАСС. Нефтегазовый проект «Сахалин-2» реализуется на Сахалине, его компания-оператор «Сахалин энерджи». Японская компания Mitsui имеет 12,5% акций проекта, но большая часть производимого природного газа поставляется именно в Японию. Ранее Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах экспорта природного газа. Теперь недружественные страны смогут покупать энергоресурс только за рубли. По информации ВЦИОМ, это решение поддержало большинство граждан — 76%. 27% из опрошенных считают, что оно приведет к укреплению рубля. Япония, страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели жесткие санкции в отношении России из-за спецоперации РФ на Украине. 24 февраля 2022 года российский лидер объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.