ВСУ ударили по тылу ЛНР американскими ракетами

Украинские военные использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные из США), для удара по тылу Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Из РСЗО HIMARS нанесены удары по Ровенькам. В 06.30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ровеньки с применением М142 HIMARS (две ракеты)», — написал Мирошник в своем telegram-канале.
Россия проводит на Украине спецоперацию по освобождению Донбасса с 24 февраля. По словам президента РФ, целью также является защита людей и создание условий, гарантирующих безопасность России. Украине помогают США и западные страны. Киев получил американские РСЗО при условии, что они они не будут наносить удары по территории России. В конце июня ВСУ впервые ударили по Перевальску с помощью ракет HIMARS, передает «Утро.ру». Средства оперативного контроля отследили продвижение HIMARS, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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