29 июня 2022

Путин доложил о сроках и целях спецоперации на Украине

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
По его словам, о сроках окончания спецоперации говорить сейчас неправильно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что доверяет профессионалам относительно хода операции. «Конечная цель [спецоперации] — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России», — напомнил глава государства в ходе пресс-конференции по итогам шестого Каспийского саммита. Трансляция опубликована на телеканале «Россия-24».

Кроме того, он подчеркнул, что тактика в ходе проведения спецоперации может быть разной. Вместе с тем, по его словам, в ходе операции Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение ДНР и ЛНР.

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Спецоперация на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что доверяет профессионалам относительно хода операции. «Конечная цель [спецоперации] — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России», — напомнил глава государства в ходе пресс-конференции по итогам шестого Каспийского саммита. Трансляция опубликована на телеканале «Россия-24». Кроме того, он подчеркнул, что тактика в ходе проведения спецоперации может быть разной. Вместе с тем, по его словам, в ходе операции Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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