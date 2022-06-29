Путин доложил о сроках и целях спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что доверяет профессионалам относительно хода операции. «Конечная цель [спецоперации] — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России», — напомнил глава государства в ходе пресс-конференции по итогам шестого Каспийского саммита. Трансляция опубликована на телеканале «Россия-24».
Кроме того, он подчеркнул, что тактика в ходе проведения спецоперации может быть разной. Вместе с тем, по его словам, в ходе операции Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов.
Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение ДНР и ЛНР.
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Спецоперация на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что доверяет профессионалам относительно хода операции. «Конечная цель [спецоперации] — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России», — напомнил глава государства в ходе пресс-конференции по итогам шестого Каспийского саммита. Трансляция опубликована на телеканале «Россия-24». Кроме того, он подчеркнул, что тактика в ходе проведения спецоперации может быть разной. Вместе с тем, по его словам, в ходе операции Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение ДНР и ЛНР.