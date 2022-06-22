Минобороны ФРГ: Киев пообещал не обстреливать РФ западным оружием

22 июня 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Украина получила от США дальнобойные РСЗО Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал не использовать поставляемое западом вооружение для обстрела российских территорий. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе своего выступления в Бундестаге. Трансляция выступления шла на видеохостинге Ruptly. «Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Алексей Резников был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать — что эти вооружения используются только в целях самообороны, что не будет обстрела российской территории», — сказала Ламбрехт. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать цели на больших расстояниях. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России. США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, конгресс США одобрил проект о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов, пишет RT. В Кремле заявили, что поставки западного вооружения на Украину угрожают безопасности всего континента. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал не использовать поставляемое западом вооружение для обстрела российских территорий. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе своего выступления в Бундестаге. Трансляция выступления шла на видеохостинге Ruptly. «Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Алексей Резников был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать — что эти вооружения используются только в целях самообороны, что не будет обстрела российской территории», — сказала Ламбрехт. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать цели на больших расстояниях. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России. США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, конгресс США одобрил проект о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов, пишет RT. В Кремле заявили, что поставки западного вооружения на Украину угрожают безопасности всего континента.