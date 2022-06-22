Минобороны ФРГ: Киев пообещал не обстреливать РФ западным оружием

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал не использовать поставляемое западом вооружение для обстрела российских территорий. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе своего выступления в Бундестаге. Трансляция выступления шла на видеохостинге Ruptly.
«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Алексей Резников был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать — что эти вооружения используются только в целях самообороны, что не будет обстрела российской территории», — сказала Ламбрехт.
Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать цели на больших расстояниях. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России.
США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, конгресс США одобрил проект о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов, пишет RT. В Кремле заявили, что поставки западного вооружения на Украину угрожают безопасности всего континента.
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