Обозреватель Баранец: как ликвидировать РЗСО HIMARS на Украине

01 июля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

«Искандеры» могут поражать цели на расстоянии от 500 километров Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России могут использовать крылатую ракету «Калибр» и ракетный комплекс «Искандер» для уничтожения РЗСО M142 HIMARS, поставленных США Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. «Сейчас начнется артиллерийская охота. Будем посылать диверсионные группы, беспилотники, авиацию, но и у нас есть чем очень хорошо бить издалека. У нас есть „Искандеры“. Сколько „Калибр“ летит? 2600 километров. Сколько „Искандер“ летит? Простая ракета 500, а не простая 2500 километров. Есть беспилотники, которые летят на 150 километров. Инструменты уничтожения „Химарсов“ есть, но это добавило нам новой головной боли», — сказал Виктор Баранец. Собеседник агентства подчеркнул важность уничтожения американских РСЗО. «У украинской армии удлинилось плечо поражения российских и союзных войск. Они теперь могут бить с такого далека, куда не каждая российская пушка достанет. Это артиллерия длинной руки. Это только четыре пусковые установки, но американцы еще обещают несколько десятков. Следовательно, сразу, как только HIMARS появляется на территории Украины, надо их рвать, жечь, уничтожать, иначе я не знаю, когда операция закончится», — сказал он. При этом, предупредил военный обозреватель, ВС РФ следует воздержаться от атаки американских военных самолетов, которые перевозят HIMARS. «Есть точки входа: польская граница, словацкая, румынская. Они загружают военно-транспортные американские самолеты C-130, и летят на западную Украину, где мы еще их не поцарапали, где существуют сугубо гражданские аэродромы. Ночью приземляются, выгружаются и улетают домой. Мы не можем сбивать в небе американский самолет. Это сразу война. В чем трудность нашей разведки, это запеленговать точки выгруза и мгновенно нацелить туда „Калибры“», — заключил Баранец. На Украине с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ считают, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России. 1 июля были нанесены первые удары из американского РЗСО по позициям в тылу Луганской народной республики (ЛНР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы России могут использовать крылатую ракету «Калибр» и ракетный комплекс «Искандер» для уничтожения РЗСО M142 HIMARS, поставленных США Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. «Сейчас начнется артиллерийская охота. Будем посылать диверсионные группы, беспилотники, авиацию, но и у нас есть чем очень хорошо бить издалека. У нас есть „Искандеры“. Сколько „Калибр“ летит? 2600 километров. Сколько „Искандер“ летит? Простая ракета 500, а не простая 2500 километров. Есть беспилотники, которые летят на 150 километров. Инструменты уничтожения „Химарсов“ есть, но это добавило нам новой головной боли», — сказал Виктор Баранец. Собеседник агентства подчеркнул важность уничтожения американских РСЗО. «У украинской армии удлинилось плечо поражения российских и союзных войск. Они теперь могут бить с такого далека, куда не каждая российская пушка достанет. Это артиллерия длинной руки. Это только четыре пусковые установки, но американцы еще обещают несколько десятков. Следовательно, сразу, как только HIMARS появляется на территории Украины, надо их рвать, жечь, уничтожать, иначе я не знаю, когда операция закончится», — сказал он. При этом, предупредил военный обозреватель, ВС РФ следует воздержаться от атаки американских военных самолетов, которые перевозят HIMARS. «Есть точки входа: польская граница, словацкая, румынская. Они загружают военно-транспортные американские самолеты C-130, и летят на западную Украину, где мы еще их не поцарапали, где существуют сугубо гражданские аэродромы. Ночью приземляются, выгружаются и улетают домой. Мы не можем сбивать в небе американский самолет. Это сразу война. В чем трудность нашей разведки, это запеленговать точки выгруза и мгновенно нацелить туда „Калибры“», — заключил Баранец. На Украине с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ считают, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России. 1 июля были нанесены первые удары из американского РЗСО по позициям в тылу Луганской народной республики (ЛНР).