СМИ показали кадры подавления огневых точек ВСУ под Лисичанском. Видео

01 июля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Украинские военные покидают Лисичанск, сообщил военкор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные подавляют огневые позиции ВСУ под Лисичанском. На видео заметно, как российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск, сообщает Пятый канал. «На кадрах из Лисичанска видно, как российские военные выдавливают противника из города. Военные ВСУ покидают город, который оставался их последним форпостом в ЛНР. Только минувшей ночью из Лисичанска в район Северска вышли почти 600 человек, в том числе 74 наемника», — передает Пятый канал со ссылкой на корреспондента Дениса Кулагу. Ранее помощник главы Чеченской Республики (ЧР) по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал об окружении Лисичанска. По его словам, половина Приволья находится под контролем российских войск. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что в Лисичанск вошли первые спецподразделения. Российские военные взяли под контроль промзону Лисичанска, ВСУ покидают территорию завода, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские военные подавляют огневые позиции ВСУ под Лисичанском. На видео заметно, как российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск, сообщает Пятый канал. «На кадрах из Лисичанска видно, как российские военные выдавливают противника из города. Военные ВСУ покидают город, который оставался их последним форпостом в ЛНР. Только минувшей ночью из Лисичанска в район Северска вышли почти 600 человек, в том числе 74 наемника», — передает Пятый канал со ссылкой на корреспондента Дениса Кулагу. Ранее помощник главы Чеченской Республики (ЧР) по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал об окружении Лисичанска. По его словам, половина Приволья находится под контролем российских войск. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что в Лисичанск вошли первые спецподразделения. Российские военные взяли под контроль промзону Лисичанска, ВСУ покидают территорию завода, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.