Bloomberg: Евросоюз хочет запретить экспорт золота из РФ

01 июля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Седьмой пакет санкций ЕС будет направлен против российского золота, утверждает Bloomberg Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого ЕС хочет запретить экспорт золота из РФ. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейский союз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота, в соответствии с действиями стран „Большой семерки“, направленными на дальнейшее перекрытие источников доходов Москвы. Подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер», — пишет Bloomberg. По информации агенства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. В ЕС опасаются давления на Литву, которая ранее приняла решение о транспортной блокаде Калининграда. Евросоюз ввел масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что из-за антироссийских санкций проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, пишет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого ЕС хочет запретить экспорт золота из РФ. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейский союз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота, в соответствии с действиями стран „Большой семерки“, направленными на дальнейшее перекрытие источников доходов Москвы. Подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер», — пишет Bloomberg. По информации агенства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. В ЕС опасаются давления на Литву, которая ранее приняла решение о транспортной блокаде Калининграда. Евросоюз ввел масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что из-за антироссийских санкций проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, пишет «Национальная служба новостей».