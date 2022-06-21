Лидер ОНФ закончила спор о причинах разрушения 16-этажки в ХМАО

Один из лидеров ОНФ уверена: стройка рядом не могла вызвать появление трещин Фото: URA.RU

Представитель центрального штаба ОНФ Светлана Калинина поддержала версию мэрии о причинах начавшегося разрушения 16-этажного дома в центре Нижневартовска. Калинина убеждена: забивание свай за 200 метров от дома не могли повлиять на появление трещин, а незаконные перепланировки — могли. Это ставит точку в споре между официальной позицией мэрии и неофициальной, распространяемой отдельными общественниками.

«Из опыта работы, когда ты смотришь на такие вопросы: почему дом стоял, и вдруг пошли трещины? То, что от забивания рядом свай на расстоянии 200-250 метров — такого быть в принципе не может. Но трещины же пошли, значит нужно все-таки понять, чтобы люди на улицу не вывалились, а то бывает, что вываливаются эти плиты. Дано задание довести ситуацию до логического завершения: пройти все квартиры вместе с ГЖИ (Государственная жилищная инспекция — прим. URA.RU) и посмотреть, где менялись несущие стены, где были перепланировки на нижних этажах», — рассказала Калинина корреспонденту URA.RU.

В распоряжении URA.RU есть копия акта Жилстройнадзора, специалисты которого подтвердили, что в 14 квартирах проведены незаконные перепланировки, в том числе со сносом несущих стен. Но местные жители высказывали мнение, что дом №38 на улице Ленина покрылся трещинами после того, как недалеко от дома началась стройка и строители приступили к забивке свай. Но мэрия Нижневартовска эту версию опровергла, аргументируя позицию тем, что трещины появились еще до начала строительства. Это также подтверждается документами.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители 16-этажного дома в центре Нижневартовска, который покрылся трещинами, проведут независимую экспертизу здания. Все расходы на себя берет управляющая компания. Это позволит подтвердить или опровергнуть одну из возможных причин разрушения здания — незаконные перепланировки.

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