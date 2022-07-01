Германия решила пережить зиму при помощи огромного термоса

01 июля 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Берлине строят башню, которая будет хранить тепло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Берлине построят огромный «термос», который поможет отапливать дома зимой даже в случае полного отсутствия российского газа. Об этом рассказал журналист Фрэнк Джорданс в статье для Associated Press. «Это огромный термос, который помогает нам хранить тепло, когда оно нам не нужно. И тогда мы можем выпустить его, когда нам нужно его использовать», — передает AP слова Тани Вельгосс, главы теплового подразделения шведской компании Vattenfall в Германии, которая занимается постройкой нового объекта. Старые системы централизованного теплоснабжения, которые работают на угле, газе или отходах, не предназначены для хранения больших объемов тепла. Однако новый объект высотой в 45 метров будет вмещать в себя до 56 миллионов литров горячей воды. Это позволит удовлетворять большую часть потребностей Берлина в горячей воде летом и около 10% того, что ему требуется зимой. Башня будет удерживать горячую воду, нагретую почти до температуры кипения, и поставлять ее в берлинские дома, когда тепла будет не хватать. Электроэнергия, необходимая для функционирования «термоса», будет поставляться с ветряных и солнечных электростанций со всей Германии. По словам берлинского сенатора по вопросам окружающей среды Беттины Яраш, построить башню было необходимо именно в Берлине, так как город в большей степени зависит от российской энергии, чем другие части Германии. Объект станет крупнейшим в Европе хранилищем тепла. Ранее Газпром объявил о сокращении поставок российского газа в Европу по техническим причинам. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек поделился опасениями, что Германии придется отключить несколько отраслей, если поставки газа из России прекратятся. По словам чиновника, это станет для них катастрофой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Берлине построят огромный «термос», который поможет отапливать дома зимой даже в случае полного отсутствия российского газа. Об этом рассказал журналист Фрэнк Джорданс в статье для Associated Press. «Это огромный термос, который помогает нам хранить тепло, когда оно нам не нужно. И тогда мы можем выпустить его, когда нам нужно его использовать», — передает AP слова Тани Вельгосс, главы теплового подразделения шведской компании Vattenfall в Германии, которая занимается постройкой нового объекта. Старые системы централизованного теплоснабжения, которые работают на угле, газе или отходах, не предназначены для хранения больших объемов тепла. Однако новый объект высотой в 45 метров будет вмещать в себя до 56 миллионов литров горячей воды. Это позволит удовлетворять большую часть потребностей Берлина в горячей воде летом и около 10% того, что ему требуется зимой. Башня будет удерживать горячую воду, нагретую почти до температуры кипения, и поставлять ее в берлинские дома, когда тепла будет не хватать. Электроэнергия, необходимая для функционирования «термоса», будет поставляться с ветряных и солнечных электростанций со всей Германии. По словам берлинского сенатора по вопросам окружающей среды Беттины Яраш, построить башню было необходимо именно в Берлине, так как город в большей степени зависит от российской энергии, чем другие части Германии. Объект станет крупнейшим в Европе хранилищем тепла. Ранее Газпром объявил о сокращении поставок российского газа в Европу по техническим причинам. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек поделился опасениями, что Германии придется отключить несколько отраслей, если поставки газа из России прекратятся. По словам чиновника, это станет для них катастрофой.