Японцы резко ответили на решение Путина по поводу «Сахалина-2»

02 июля 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Путин передал имущество «Сахалин Энерджи» в собственность РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Японские пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) резко отреагировали на решение президента России Владимира Путина о национализации нефтегазового проекта «Сахалин-2». Комментаторы раскритиковали премьер-министра Японии Фумио Кисиды, так как они считают, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб торговым компаниям, что приведет к росту бедности и нищеты в стране. Один из авторов считает, что политика страны потерпит крах. «Это провал дипломатии администрации [Фумио] Кисиды [премьера-министра Японии]. Изначально, если вы продолжаете поддерживать дружеские отношения с Россией, вы можете дешево импортировать сырую нефть и пшеницу, чтобы принимать меры против цен», — написал пользователь @s1omori. Другой пользователь считает, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб не только торговым компаниям, но и национальным интересам страны. «Это серьезный ущерб не только для торговых компаний, но и для национальных интересов», — уверен @takatak83205581. Его поддержал автор с никнеймом @YujiOzawa. По его мнению, из-за таких условий пострадают газовые компании. «Сильно пострадают не только Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation, которые инвестировали, но и газовые компании», — убежден пользователь. Пользователь @_artstroll оценил возможные угрозы. «Наступила опасная эра. Это заставляет меня задуматься о независимости Японии», — написал он. Из-за санкционного давления на Россию японцам грозит нищета, так как власти Японии не осилят проблемы в энергетическом плане без помощи со стороны. «Япония без ресурсов не сможет победить в противостоянии. Энергетика Японии не может быть обеспечена только перезапуском атомных электростанций. Если санкции против России не будут остановлены, люди окажутся в нищете» — прокомментировал @hr_party_prc. Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документом глава государства предписал компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» передать все права, обязанности и имущество правительству РФ. Ранее сообщалось, что Япония планирует продолжить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Японский премьер-министр Кисида заявлял, что Токио не планирует отказываться от закупки природного газа у РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Японские пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) резко отреагировали на решение президента России Владимира Путина о национализации нефтегазового проекта «Сахалин-2». Комментаторы раскритиковали премьер-министра Японии Фумио Кисиды, так как они считают, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб торговым компаниям, что приведет к росту бедности и нищеты в стране. Один из авторов считает, что политика страны потерпит крах. «Это провал дипломатии администрации [Фумио] Кисиды [премьера-министра Японии]. Изначально, если вы продолжаете поддерживать дружеские отношения с Россией, вы можете дешево импортировать сырую нефть и пшеницу, чтобы принимать меры против цен», — написал пользователь @s1omori. Другой пользователь считает, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб не только торговым компаниям, но и национальным интересам страны. «Это серьезный ущерб не только для торговых компаний, но и для национальных интересов», — уверен @takatak83205581. Его поддержал автор с никнеймом @YujiOzawa. По его мнению, из-за таких условий пострадают газовые компании. «Сильно пострадают не только Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation, которые инвестировали, но и газовые компании», — убежден пользователь. Пользователь @_artstroll оценил возможные угрозы. «Наступила опасная эра. Это заставляет меня задуматься о независимости Японии», — написал он. Из-за санкционного давления на Россию японцам грозит нищета, так как власти Японии не осилят проблемы в энергетическом плане без помощи со стороны. «Япония без ресурсов не сможет победить в противостоянии. Энергетика Японии не может быть обеспечена только перезапуском атомных электростанций. Если санкции против России не будут остановлены, люди окажутся в нищете» — прокомментировал @hr_party_prc. Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документом глава государства предписал компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» передать все права, обязанности и имущество правительству РФ. Ранее сообщалось, что Япония планирует продолжить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Японский премьер-министр Кисида заявлял, что Токио не планирует отказываться от закупки природного газа у РФ.