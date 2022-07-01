Курганские любимчики губернатора Шумкова записывают новый альбом

Любимая группа курганского губернатора «Цветень» приступила к записи нового альбома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники ансамбля «Цветень» из Кургана, чье творчество ценит губернатор Вадим Шумков, рассказали, что трудятся над записью музыкального альбома в студии. Информацию для поклонников музыканты опубликовали в сообществе группы в соцсети «ВКонтакте».

Альбом пишется на средства от проекта «Музыка поколений». «Главное — ведется студийная работа по записи нового одноименного альбома. В него войдут ремиксы нашумевших хитов предыдущего альбома, а также новые танцевальные и лирические песни, которые станут главными песнями национального хит-парада», — сообщают руководители группы.

По признанию музыкантов, альбом «Музыка поколений» будет состоять из старинных песен русских деревень в современной музыкальной обработке. Некоторые композиции будущего альбома «Цветень» представит на выступлениях в Сибири и на Бушуевском фестивале в Златоусте (Челябинская область).

Также музыканты рассказали, что готовятся к концертам в формате «вечерок» и съемкам клипа. О дате выхода альбома «Цветень» сообщит дополнительно.

Ранее URA.RU сообщало, что ансамбль «Цветень» уехал в Тюменскую область. Там группа выступила на двух концертных площадках.