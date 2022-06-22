Любимая курганская группа Шумкова уедет в Тюменскую область

22 июня 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Курганский ансамбль «Цветень» выступит на больших праздниках в соседнем регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» из Кургана отправится в Тюменскую область. В соседнем регионе артисты выступят на двух площадках. Информация опубликована в группе ансамбля в социальной сети «ВКонтакте». «Радуйся, Тюменская область! В субботу, 25 июня, ансамбль „Цветень“ подарит свой концерт сразу на Дне города в Заводоуковске и Шарохинском фестивале в поселке Голышманово», — говорится в сообщении. В афише указано, что концерт в Голышманово начнется в 15:30. URA.RU сообщало, что фольклорный ансамбль «Цветень» 12 июня выступил на одной сцене с Кубанским казачьим хором. В конце мая курганские артисты принимали участие в фестивале русской культуры в Татарстане. Там они выступали вместе с Государственным хором имени Пятницкого. Ранее «Цветень» представил новый альбом. Песни для него были записаны в селах Курганской области, Урала и Сибири. Ансамбль является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он писал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» из Кургана отправится в Тюменскую область. В соседнем регионе артисты выступят на двух площадках. Информация опубликована в группе ансамбля в социальной сети «ВКонтакте». «Радуйся, Тюменская область! В субботу, 25 июня, ансамбль „Цветень“ подарит свой концерт сразу на Дне города в Заводоуковске и Шарохинском фестивале в поселке Голышманово», — говорится в сообщении. В афише указано, что концерт в Голышманово начнется в 15:30. URA.RU сообщало, что фольклорный ансамбль «Цветень» 12 июня выступил на одной сцене с Кубанским казачьим хором. В конце мая курганские артисты принимали участие в фестивале русской культуры в Татарстане. Там они выступали вместе с Государственным хором имени Пятницкого. Ранее «Цветень» представил новый альбом. Песни для него были записаны в селах Курганской области, Урала и Сибири. Ансамбль является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он писал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году.