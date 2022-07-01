Председатель гумкорпуса Югры осудил скандалистку из Сургута

Председатель гумкорпуса осудил скандалистку, оскорбившую в соцсетях русский народ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Председатель гумкорпуса Югры Эдуард Логинов предложил лишить гражданства женщину из Сургута, допускавшую нелицеприятные высказывания по отношению русского народа. Видео с его заявлением размещено в telegram-канале «Мегаполис Югра».

«Таких людей надо лишать гражданства, выдворять из страны, пусть живут там, где их будут слышать. Угрозы „муж, брат приедет, разберется“ [недопустимы], наверное муж или брат должен разобраться с женой или сестрой в первую очередь», — сказал Логинов на видео.

Он также сказал, что русские — это не этническая принадлежность, а все, проживающие в России. Логинов сказал, что многие азербайджанцы Югры поддерживают русских и готовы помогать и принимать участие в делах России. Югру строили люди разных национальностей, и допускать такие оскорбления неприемлемо.

Ранее URA.RU рассказало о скандале в Сургуте, поводом для которого послужила просьба жителя города провести беседу с детьми, балующимися в лифте. В ответ на это мать одного из детей оскорбила мужчину и весь русский народ. Ее поведение осудила мусульманская община, она принесла свои извинения, на нее заведено административное дело.