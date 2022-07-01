Сотни екатеринбуржцев вместе с Джараховым спели «Я в моменте». Видео

02 июля 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Эльдар Джарахов дал концерт в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян, URA.RU Блогер и рэпер Эльдар Джарахов дал в Екатеринбурге концерт на открытии крупнейшей на Урале скейт-площадки. Послушать исполнителя пришло несколько сотен человек, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. Эльдар Джарахов поднялся на сцену, как и было заявлено — в 20:00. Перед выходом рэпера поклонники скандировали его фамилию. Выступление артист начал с песни «Радоваться мелочам», а затем спел остальные свои самые известные песни. Артист пробыл на сцене 40 минут, напоследок исполнив хит «Я в моменте». Екатеринбуржцы подхватили слова музыканта и начали подпевать. Кроме Джарахова на фестивале выступят рэперы ST и Feduk. В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» проходил фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme. Там открыли новый скейт-парк, он построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта. Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов. Он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка. Аллея перед КРК «Уралец» оказалась полностью заполненной к выступлению Джарахова Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер и рэпер Эльдар Джарахов дал в Екатеринбурге концерт на открытии крупнейшей на Урале скейт-площадки. Послушать исполнителя пришло несколько сотен человек, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. Эльдар Джарахов поднялся на сцену, как и было заявлено — в 20:00. Перед выходом рэпера поклонники скандировали его фамилию. Выступление артист начал с песни «Радоваться мелочам», а затем спел остальные свои самые известные песни. Артист пробыл на сцене 40 минут, напоследок исполнив хит «Я в моменте». Екатеринбуржцы подхватили слова музыканта и начали подпевать. Кроме Джарахова на фестивале выступят рэперы ST и Feduk. В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» проходил фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme. Там открыли новый скейт-парк, он построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта. Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов. Он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка.