Возле КРК «Уралец» появился скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров Фото: URA.RU

В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» открыли крупнейший скейт-парк на Урале. Перед гостями выступил мэр города Алексей Орлов, а затем стартовал чемпионат в дисциплинах BMX, скейтбординг и самокат. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Сегодня увеличивается количество молодежи, которая увлекается новыми спортивными дисциплинами, такие как скейтборд, ролики, велосипеды. Но для того, чтобы это было возможно, должны появиться хорошо оборудованные, безопасные и качественные объекты. И сегодня Екатеринбург может этим похвастать!» — сказал на открытии мэр.

Затем начался чемпионат в дисциплинах BMX, скейтбординг и самокат, он будет длиться пять часов. Параллельно с ним пройдет граффити фестиваль. Вечером на площадке состоится мотошоу, а после выступят музыканты Feduk, ST и Эльдар Джарахов.

Новый скейт-парк в Екатеринбурге построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта — рядом с КРК «Уралец». Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов. Он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка.

Скейт-парк возле КРК «Уралец» стал самым крупным на Урале Фото: URA.RU

На открытии площадки выступил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: URA.RU

Сегодня на площадке пойдет чемпионат по экстремальным видам спорта и концерт известных музыкантов Фото: URA.RU