Германия запустила процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО

01 июля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

НАТО запустило процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в альянс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Правительство ФРГ запустило процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в Берлине. «Процесс обработки протокола начат», — заявил Хебештрайт, передает ТАСС. По его словам, ФРГ хочет завершить этот процесс быстро. Однако парламент Германии пока не одобрил данный протокол. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. В то же время российский лидер отметил, что страны имеют полное право на вступление в альянс, передает «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство ФРГ запустило процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в Берлине. «Процесс обработки протокола начат», — заявил Хебештрайт, передает ТАСС. По его словам, ФРГ хочет завершить этот процесс быстро. Однако парламент Германии пока не одобрил данный протокол. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. В то же время российский лидер отметил, что страны имеют полное право на вступление в альянс, передает «Царьград».