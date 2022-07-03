Глава ФРГ заявил о «социальной взрывчатке» от санкций против РФ

03 июля 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Инфляция в Германии усугубилась после санкций против РФ Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц крайне обеспокоен инфляцией в своей стране, ситуация с которой усугубилась после введенных санкция против РФ. По его словам, это настоящая «социальная взрывчатка». Об этом сообщил немецкое издание Tagesschau. Как заявил канцлер, для решения данной проблемы, согласованные действия федерального правительства, профсоюзов и бизнес-ассоциаций должны быть организованы в долгосрочной перспективе. «Эти консультации, касаются реакции на высокий уровень инфляции. Многие люди не смогли бы справиться, если бы счет за отопление внезапно увеличился на сотни евро. Это социальная взрывчатка», — подчеркнул Шольц. Ранее URA.RU писало, что Германия постепенно приближается к рецессии, и отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт. Великобритания, США, а также страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Запад поддерживает Украину оружием и финансово. Ограничения Запада вредят им самим, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что санкции против РФ являются болезненными для экономики ФРГ, передает телеканал 360. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц крайне обеспокоен инфляцией в своей стране, ситуация с которой усугубилась после введенных санкция против РФ. По его словам, это настоящая «социальная взрывчатка». Об этом сообщил немецкое издание Tagesschau. Как заявил канцлер, для решения данной проблемы, согласованные действия федерального правительства, профсоюзов и бизнес-ассоциаций должны быть организованы в долгосрочной перспективе. «Эти консультации, касаются реакции на высокий уровень инфляции. Многие люди не смогли бы справиться, если бы счет за отопление внезапно увеличился на сотни евро. Это социальная взрывчатка», — подчеркнул Шольц. Ранее URA.RU писало, что Германия постепенно приближается к рецессии, и отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт. Великобритания, США, а также страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Запад поддерживает Украину оружием и финансово. Ограничения Запада вредят им самим, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что санкции против РФ являются болезненными для экономики ФРГ, передает телеканал 360. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин.