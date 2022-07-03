Умер народный артист РФ Сергей Сосновский

03 июля 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

В возрасте 67 лет скончался актер Сергей Сосновский Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После тяжелой болезни умер актер Сергей Сосновский, ему было 67 лет. Об этом сообщается на сайте Московского художественного театра им. А.П. Чехова (МХТ). «Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили — мало. Его обожали», — сказано в сообщении. Актер был известен по многочисленным ролям в российских сериалах и фильмах. Среди них — «Вампиры средней полосы», «Кухня», «Аванпост», «Метро», «Запретная зона», «Мой папа Барышников», «Коса». В театре одной из последних работ Сосновского стал спектакль «Венецианский купец». Днем ранее из жизни ушел Советский и российский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман. Ему был 101 год. 28 мая страна простилась с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. Певец скончался 23 июня от остановки сердца, у него была острая сердечная недостаточность из-за инфаркта миокарда. Певец умер в машине скорой помощи в возрасте 48 лет. На прощание с ним пришли тысячи людей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

После тяжелой болезни умер актер Сергей Сосновский, ему было 67 лет. Об этом сообщается на сайте Московского художественного театра им. А.П. Чехова (МХТ). «Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили — мало. Его обожали», — сказано в сообщении. Актер был известен по многочисленным ролям в российских сериалах и фильмах. Среди них — «Вампиры средней полосы», «Кухня», «Аванпост», «Метро», «Запретная зона», «Мой папа Барышников», «Коса». В театре одной из последних работ Сосновского стал спектакль «Венецианский купец». Днем ранее из жизни ушел Советский и российский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман. Ему был 101 год. 28 мая страна простилась с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. Певец скончался 23 июня от остановки сердца, у него была острая сердечная недостаточность из-за инфаркта миокарда. Певец умер в машине скорой помощи в возрасте 48 лет. На прощание с ним пришли тысячи людей.