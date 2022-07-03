В Екатеринбурге накануне «Иннопрома» заметили VIP-кортеж. «Приехал кто-то важный»

04 июля 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ожидают председателя правительства РФ Михаила Мишустина (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Длинный кортеж в сопровождении сотрудников ГИБДД заметили жители Екатеринбурга в центре города. Машины свернули с проспекта Ленина на улицу Бориса Ельцина, где располагаются резиденция губернатора и отель Hyatt. Видео поделились очевидцы. «Сегодня вечером кто-то важный приехал в Екатеринбург», — сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург» и публикует видео очевидцев. На кадрах видно, как длинный кортеж из легковых иномарок, а также микроавтобусов в сопровождении ГИБДД и машины скорой помощи едет сначала по Белинского, затем сворачивает на проспект Ленина, а после — на улицу Бориса Ельцина. Там располагается резиденция губернатора и отель Hyatt, где часто останавливаются высокопоставленные гости. Завтра в Екатеринбурге стартует выставка «Иннопром», она продлится до 7 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня проверил готовность площадки. В частности, осмотрел стенд страны-партнера выставки — Республики Казахстан и стенд Свердловской области. Ожидается, что выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Длинный кортеж в сопровождении сотрудников ГИБДД заметили жители Екатеринбурга в центре города. Машины свернули с проспекта Ленина на улицу Бориса Ельцина, где располагаются резиденция губернатора и отель Hyatt. Видео поделились очевидцы. «Сегодня вечером кто-то важный приехал в Екатеринбург», — сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург» и публикует видео очевидцев. На кадрах видно, как длинный кортеж из легковых иномарок, а также микроавтобусов в сопровождении ГИБДД и машины скорой помощи едет сначала по Белинского, затем сворачивает на проспект Ленина, а после — на улицу Бориса Ельцина. Там располагается резиденция губернатора и отель Hyatt, где часто останавливаются высокопоставленные гости. Завтра в Екатеринбурге стартует выставка «Иннопром», она продлится до 7 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня проверил готовность площадки. В частности, осмотрел стенд страны-партнера выставки — Республики Казахстан и стенд Свердловской области. Ожидается, что выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.