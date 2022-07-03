Тюменцы жалуются, что их заставляют менять капельницы в больнице

В тюменской больнице пациента заставили самостоятельно менять раствор в капельнице Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тюмени жалуются на безразличие медицинских сотрудников в больнице ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России». По словам местного жителя, пациента заставили самостоятельно менять раствор в капельнице. Об этом инциденте сообщили в социальных сетях.

«Ситуация такова: пациенту с открытой раной был установлен венозный катетер. Стерильностью и соблюдением асептики даже не „пахнет“, повязка загрязнена и причиняет дискомфорт. Перевязки не было более 48 часов. Просьбы и жалобы игнорируются. Кроме того, пациента, не имеющего медицинского образования, заставили самостоятельно производить смену раствора в капельнице», — говорится в сообщении автора анонимного поста в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, местный житель обратился к медицинскому персоналу больницы ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», чтобы они соблюдали морально-этические нормы медработника.

Однако в комментариях под постом люди по-разному отреагировали на ситуацию. Одни считают, что из-за медицинских сотрудников больницы страдают пациенты. «Сколько человек там уже угробили по вине персонала», — написала Марина З. «Мою маму скорая увезла в эту больницу с отеком легких и к ней никто из медперсонала не подходил сутки», — прокомментировала Алла В.

Другие отмечают, что медицинский персонал относится хорошо к пациентам. «Лежала в этой больнице в отделении хирургии в апреле прошлого года. Была операция. Подготовка к операции, разговор с хирургом, отношение персонала… все было на высшем уровне. Никакой халатности, грубости и прочего по отношению ко мне не было. Всегда вовремя меняли повязки, каждое утро главный хирург сам лично ходил и проверял каждого пациента с коллегами», — рассказала Юлиана К. «В мае я лежала там в хирургии, ну очень все хорошо, весь медперсонал просто замечательный», — отметила Ирина А.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и в ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России». Ответ ожидается.

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