03 июля 2022

У въезда на «Иннопром» образовалась огромная пробка. Фото

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ИННОПРОМ 2015. Екатеринбург, пробка, трасса
В пробке посетители выставки стоят более 30 минут Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге образовалась огромная пробка у въезда на промышленную выставку «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Осматривают багажники на пропускном пункте. Люди выходят из машин и идут километр пешком. Люди теряют более получаса. Сразу после автомобильной пробки посетители попадают в огромную очередь к входам», — рассказал корреспондент агентства.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.

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На Кольцовском тракте в Екатеринбурге образовалась огромная пробка у въезда на промышленную выставку «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Осматривают багажники на пропускном пункте. Люди выходят из машин и идут километр пешком. Люди теряют более получаса. Сразу после автомобильной пробки посетители попадают в огромную очередь к входам», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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