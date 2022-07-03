У въезда на «Иннопром» образовалась огромная пробка. Фото

04 июля 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

В пробке посетители выставки стоят более 30 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ На Кольцовском тракте в Екатеринбурге образовалась огромная пробка у въезда на промышленную выставку «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Осматривают багажники на пропускном пункте. Люди выходят из машин и идут километр пешком. Люди теряют более получаса. Сразу после автомобильной пробки посетители попадают в огромную очередь к входам», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге образовалась огромная пробка у въезда на промышленную выставку «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Осматривают багажники на пропускном пункте. Люди выходят из машин и идут километр пешком. Люди теряют более получаса. Сразу после автомобильной пробки посетители попадают в огромную очередь к входам», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.