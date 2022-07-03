Опасные и странные предметы изымают на пункте досмотра (архивное фото)
новость из сюжетаИННОПРОМ
На пункте досмотра выставки «Иннопром» в Екатеринбурге изымают ножи, плоскогубцы, лаки для волос, дезодоранты и мед с икрой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На входе каждого посетителя тщательно досматривают. У некоторых находят рыбную икру, мед, ножи, плоскогубцы, ножницы разных видов, дезодоранты и гели для волос», — рассказал корреспондент агентства.
URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В первый день «Иннопрома» на входе образовалась огромная очередь, а на въезде пробка.
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