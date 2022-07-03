03 июля 2022

У посетителей «Иннопрома» изымают ножи, плоскогубцы и мед. Фото

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Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, проверка на входе, обыск, полицейский досмотр
Опасные и странные предметы изымают на пункте досмотра (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

На пункте досмотра выставки «Иннопром» в Екатеринбурге изымают ножи, плоскогубцы, лаки для волос, дезодоранты и мед с икрой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«На входе каждого посетителя тщательно досматривают. У некоторых находят рыбную икру, мед, ножи, плоскогубцы, ножницы разных видов, дезодоранты и гели для волос», — рассказал корреспондент агентства.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В первый день «Иннопрома» на входе образовалась огромная очередь, а на въезде пробка.

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На пункте досмотра выставки «Иннопром» в Екатеринбурге изымают ножи, плоскогубцы, лаки для волос, дезодоранты и мед с икрой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На входе каждого посетителя тщательно досматривают. У некоторых находят рыбную икру, мед, ножи, плоскогубцы, ножницы разных видов, дезодоранты и гели для волос», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В первый день «Иннопрома» на входе образовалась огромная очередь, а на въезде пробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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