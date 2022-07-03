У посетителей «Иннопрома» изымают ножи, плоскогубцы и мед. Фото

04 июля 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Опасные и странные предметы изымают на пункте досмотра (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ На пункте досмотра выставки «Иннопром» в Екатеринбурге изымают ножи, плоскогубцы, лаки для волос, дезодоранты и мед с икрой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На входе каждого посетителя тщательно досматривают. У некоторых находят рыбную икру, мед, ножи, плоскогубцы, ножницы разных видов, дезодоранты и гели для волос», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В первый день «Иннопрома» на входе образовалась огромная очередь, а на въезде пробка. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На пункте досмотра выставки «Иннопром» в Екатеринбурге изымают ножи, плоскогубцы, лаки для волос, дезодоранты и мед с икрой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На входе каждого посетителя тщательно досматривают. У некоторых находят рыбную икру, мед, ножи, плоскогубцы, ножницы разных видов, дезодоранты и гели для волос», — рассказал корреспондент агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В первый день «Иннопрома» на входе образовалась огромная очередь, а на въезде пробка.