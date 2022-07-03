03 июля 2022

Посетителей «Иннопрома» выгоняют перед приездом Мишустина. Видео

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин посетит промышленную выставку «Иннопром» Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Перед приездом председателя правительства РФ Михаила Мишустина, посетителей промышленной выставки «Иннопром» начали выгонять из павильонов на улицу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Люди массово покидают стенды, другие в непонимании и в надежде, что их снова запустят, стоят у входа. На выходе образовалась огромная очередь», — рассказал журналист агентства.

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Перед самым началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка.

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Перед приездом председателя правительства РФ Михаила Мишустина, посетителей промышленной выставки «Иннопром» начали выгонять из павильонов на улицу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Люди массово покидают стенды, другие в непонимании и в надежде, что их снова запустят, стоят у входа. На выходе образовалась огромная очередь», — рассказал журналист агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Перед самым началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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