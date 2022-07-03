Посетителей «Иннопрома» выгоняют перед приездом Мишустина. Видео

04 июля 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин посетит промышленную выставку «Иннопром» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Перед приездом председателя правительства РФ Михаила Мишустина, посетителей промышленной выставки «Иннопром» начали выгонять из павильонов на улицу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Люди массово покидают стенды, другие в непонимании и в надежде, что их снова запустят, стоят у входа. На выходе образовалась огромная очередь», — рассказал журналист агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Перед самым началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Перед приездом председателя правительства РФ Михаила Мишустина, посетителей промышленной выставки «Иннопром» начали выгонять из павильонов на улицу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Люди массово покидают стенды, другие в непонимании и в надежде, что их снова запустят, стоят у входа. На выходе образовалась огромная очередь», — рассказал журналист агентства. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Перед самым началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка.