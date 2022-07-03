Скандальный строитель взыскал десятки миллионов с властей ЯНАО

Компания «Интеб» взыскала почти 62 миллиона рублей по строительному контракту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Московская строительная компания «Интеб» взыскала с муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта» города Надым (ЯНАО) почти 62 миллиона рублей. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, причиной спора стал разорванный контракт на строительство спортивного комплекса.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Максимовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шуляковской Д. Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью „Интеб“ к муниципальному учреждению „Управление капитального строительства и капитального ремонта“ о взыскании 37 513 353 рублей. Решил: Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью „Интеб“ удовлетворить частично», — говорится в тексте судебного решения.

В 2018 году между ООО «Интеб» и МУ «Управления капитального строительства и капитального ремонта» города Надым был заключен контракт по капитальному строительству многофункционально спортивно-оздоровительного комплекса за 223 миллиона рублей. Однако в 2019 году контракт был разорван и компании было выплачено 204 миллиона рублей.

После этого строитель в 2022 году обратился с иском в суд, где заявление удовлетворили. По итогам разбирательства с управления было взыскано 43 миллиона рублей задолженности по работам, а также почти 19 миллионов за просрочку оплаты работ по контракту.

«В 2019—2020 г. Подрядчиком ООО „Интеб“ выполнялись работы по строительству объекта: „МСОК в г. Надым“, в том числе дополнительные работы, не предусмотренные контрактом, однако требующиеся к выполнению. Судом исследовались доказательства о фактическом выполнении основных и дополнительных работ, стоимости данных работ; ходатайство ответчика о проведении судебной строительно-технической экспертизы судом отклонено. После вынесения решения суда в полном объеме будет обязательно рассмотрен вопрос о возможности апелляционного обжалования.», — сообщили URA.RU в мэрии.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Интеб». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что источники мэрия Нового Уренгоя разорвала контракт с компанией «Интеб» по реконструкции детской спортивной школы «Юность». Как позже сообщили в АО «Авиапромстрой» из Московской области, в качестве субподрядчика была нанята фирма «Надымвентстрой», где главным инженером является Игорь Луценко по совместительству — замгендиректора компании «Интеб», которая также находилась в субподрядных отношениях.

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