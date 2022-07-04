Венедиктов* предрек отставку руководства Ельцин Центра

04 июля 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Журналист считает, что Ельцин Центр не закроют из-за того, что он находится под патронажем государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) заявил, что в Ельцин Центре скоро сменится руководство. Такое предположение он выразил в эфире программы «Будем наблюдать» на YouTube-канале «Живой гвоздь». «По поводу закрытия Ельцин Центра в Екатеринбурге. Думаю, будет другое решение. Напомню, глава попечительского совета Центра, он же глава администрации президента, — Антон Вайно. В наблюдательный совет входит и его заместитель Алексей Громов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков», — сообщил Венедиктов. При этом он уверен, что закрывать президентский центр никто не станет, а у ЕЦ всего лишь сменится гендиректор и руководство. По словам журналиста, закрыть ЕЦ невозможно по той причине, что на его строительство пошли личные пожертвования президента РФ Владимира Путина и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Ельцин Центр часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки, из-за чего он оказывается под пристальным вниманием известных российских персон. Так режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин Центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Позже с критикой в адрес организации выступила актриса Мария Шукшина, которая считает, что ЕЦ живет отдельно от политической повестки страны. Однако на все нападки в сторону Ельцин Центра ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который подчеркнул, что в попечительский совет центра входят сотрудники администрации президента РФ Владимира Путина, а центр создан «не по чьему-то велению или хотению — это федеральный закон». Политологи поддержали главу региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) заявил, что в Ельцин Центре скоро сменится руководство. Такое предположение он выразил в эфире программы «Будем наблюдать» на YouTube-канале «Живой гвоздь». «По поводу закрытия Ельцин Центра в Екатеринбурге. Думаю, будет другое решение. Напомню, глава попечительского совета Центра, он же глава администрации президента, — Антон Вайно. В наблюдательный совет входит и его заместитель Алексей Громов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков», — сообщил Венедиктов. При этом он уверен, что закрывать президентский центр никто не станет, а у ЕЦ всего лишь сменится гендиректор и руководство. По словам журналиста, закрыть ЕЦ невозможно по той причине, что на его строительство пошли личные пожертвования президента РФ Владимира Путина и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Ельцин Центр часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки, из-за чего он оказывается под пристальным вниманием известных российских персон. Так режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин Центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Позже с критикой в адрес организации выступила актриса Мария Шукшина, которая считает, что ЕЦ живет отдельно от политической повестки страны. Однако на все нападки в сторону Ельцин Центра ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который подчеркнул, что в попечительский совет центра входят сотрудники администрации президента РФ Владимира Путина, а центр создан «не по чьему-то велению или хотению — это федеральный закон». Политологи поддержали главу региона.