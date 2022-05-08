Канада ввела новые санкции против россиян

09 мая 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

Канада вводит санкции в отношении 40 российских бизнесменов и военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада вводит санкции в отношении 40 российских физлиц, в том числе бизнесменов и военных. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны. «В список добавлены экс-президент „Лукойла“ Вагит Алекперов, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал Шарип Делимханов, депутата Госдумы Адам Делимханов», — передает информацию ТАСС. В общей сложности Канада внесла в санкционные списки 40 граждан РФ. Решение о новых рестрикциях было принято после встречи премьер-министра страны Джастина Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что также Канада направит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 38,8 млн долларов. Ранее стало известно. что страны «большой семерки» (G7) обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Лидеры стран-участниц обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, США ввели новые санкции против нескольких российских телеканалов, среди них «Первый канал» и «Россия-1». Ограничения также введены против руководителей Сбербанка и Газпромбанка. Жесткие санкции со стороны запада обрушились на Россию с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Канада вводит санкции в отношении 40 российских физлиц, в том числе бизнесменов и военных. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны. «В список добавлены экс-президент „Лукойла“ Вагит Алекперов, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал Шарип Делимханов, депутата Госдумы Адам Делимханов», — передает информацию ТАСС. В общей сложности Канада внесла в санкционные списки 40 граждан РФ. Решение о новых рестрикциях было принято после встречи премьер-министра страны Джастина Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что также Канада направит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 38,8 млн долларов. Ранее стало известно. что страны «большой семерки» (G7) обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Лидеры стран-участниц обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, США ввели новые санкции против нескольких российских телеканалов, среди них «Первый канал» и «Россия-1». Ограничения также введены против руководителей Сбербанка и Газпромбанка. Жесткие санкции со стороны запада обрушились на Россию с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.