В Европе указали на неудачу в энергетической войне с Россией

05 июля 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

The Economist заявил о невезении Европы в энергетической войне с Россией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европе сейчас не везет в энергетической войне с Россией. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist. По словам автора материала, запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» ранее заявили, что будут находить возможности для ограничения цен на нефть и газ из России. По его мнению, граждан готовят к «болезненным последствиям», считает автор. Он напомнил, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. По его словам, простой может продлиться три месяца в результате чего Европа лишится 2,5% газовых поставок из РФ. «Газпром» уже объявил, что поставки газа в Европу через трубопровод «Северный поток — 1» сократятся до 40% с учетом его пропускной способности. В результате Европа лишилась плюс 7,5% поставок, других источников мало, заявил автор. Он предупредил, что возникают опасения, что «Северный поток», который в июле текущего года планируется остановить на обслуживание, не сможет возобновить деятельность после его завершения. Если прогнозы действительны, то в зимний период времени Европа воспользуется запасами газа. Сейчас они составляют около 60% от нужного объема. В связи с этим возникает неуверенность, что континент сможет обогреть себя предстоящей зимой, предупреждает автор статьи. Если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, ситуация должна незамедлительно измениться, резюмировал он. Ранее сообщалось, что обе нитки трубопровода «Северный поток» перестанут доставлять газ в Европу с 11 по 21 июля. Это связано с проведением профилактических работ. Информацию об остановке опубликовали на сайте компании Nord Stream AG. Компания «Газпром» заявляла о снижении поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1». Причиной этого, по заявлению компании, стали технические неполадки. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Евросоюз не верит в техническую причину снижения поставок газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европе сейчас не везет в энергетической войне с Россией. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist. По словам автора материала, запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» ранее заявили, что будут находить возможности для ограничения цен на нефть и газ из России. По его мнению, граждан готовят к «болезненным последствиям», считает автор. Он напомнил, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. По его словам, простой может продлиться три месяца в результате чего Европа лишится 2,5% газовых поставок из РФ. «Газпром» уже объявил, что поставки газа в Европу через трубопровод «Северный поток — 1» сократятся до 40% с учетом его пропускной способности. В результате Европа лишилась плюс 7,5% поставок, других источников мало, заявил автор. Он предупредил, что возникают опасения, что «Северный поток», который в июле текущего года планируется остановить на обслуживание, не сможет возобновить деятельность после его завершения. Если прогнозы действительны, то в зимний период времени Европа воспользуется запасами газа. Сейчас они составляют около 60% от нужного объема. В связи с этим возникает неуверенность, что континент сможет обогреть себя предстоящей зимой, предупреждает автор статьи. Если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, ситуация должна незамедлительно измениться, резюмировал он. Ранее сообщалось, что обе нитки трубопровода «Северный поток» перестанут доставлять газ в Европу с 11 по 21 июля. Это связано с проведением профилактических работ. Информацию об остановке опубликовали на сайте компании Nord Stream AG. Компания «Газпром» заявляла о снижении поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1». Причиной этого, по заявлению компании, стали технические неполадки. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Евросоюз не верит в техническую причину снижения поставок газа.