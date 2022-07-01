Работу обоих «Северных потоков» приостановят

Nord Stream AG временно останавливает работу «Северных потоков» с 11 по 21 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Обе нитки трубопровода «Северный поток» перестанут доставлять газ в Европу с 11 по 21 июля. Это связано с проведением профилактических работ. Информацию об остановке опубликовали на сайте компании Nord Stream AG.

«С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода „Северный поток“ для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — сообщается на сайте. В компании уточнили, что остановка была заблаговременно согласована с партнерами компании.

Ранее компания «Газпром» заявила о снижении поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1». Причиной этого, по заявлению компании, стали технические неполадки. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Евросоюз не верит в техническую причину снижения поставок газа.