Япония попросила власти РФ объяснить решение Путина

05 июля 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

Японское правительство по дипломатическим каналам запросило у России разъяснения относительно нового решения Путина Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Япония запросила объяснения относительно указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции. «Что касается проекта „Сахалин-2“, то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента [России Владимира Путина] не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — передает слова Хаяси РИА «Новости». Япония хочет получить объяснения о сроках исполнения указа и других деталях. Ранее президент Путин подписал указ о передаче прав оператора «Сахалина-2», компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд», правительству России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет оснований для остановки поставок сжиженного природного газа по «Сахалину-2». Bloomberg предупредил, что это решение развернет борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Япония запросила объяснения относительно указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции. «Что касается проекта „Сахалин-2“, то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента [России Владимира Путина] не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — передает слова Хаяси РИА «Новости». Япония хочет получить объяснения о сроках исполнения указа и других деталях. Ранее президент Путин подписал указ о передаче прав оператора «Сахалина-2», компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд», правительству России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет оснований для остановки поставок сжиженного природного газа по «Сахалину-2». Bloomberg предупредил, что это решение развернет борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы.